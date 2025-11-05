Dışişleri Bakanlığı'ndan Bosna-Hersek'e Başsağlığı Mesajı

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, dün Bosna-Hersek'in Tuzla şehrinde meydana gelen yangında hayatını kaybedenler için Bosna-Hersek halkına başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bosna-Hersek'in Tuzla şehrinde dün (4 Kasım) bir huzurevinde meydana gelen yangının neden olduğu can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor ve Bosna-Hersek halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.