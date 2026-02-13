Haberler

Türkiye, Bangladeş'te düzenlenen seçimlerin suhulet içinde gerçekleştirilmesinden memnun

Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı, Bangladeş'te gerçekleştirilen Ulusal Meclis seçimleri ve referandumun huzur içinde tamamlanmasından memnuniyet duyduğunu belirtti ve ilişkilerin güçlenmesini temenni etti.

Dışişleri Bakanlığı, Bangladeş'te düzenlenen Ulusal Meclis seçimlerinin ve anayasal değişiklikleri de içeren reforma yönelik referandumun suhulet içinde gerçekleştirilmiş olmasından memnuniyet duyulduğunu bildirdi.

Bakanlık, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bangladeş'te düzenlenen Ulusal Meclis seçimlerinin ve anayasal değişiklikleri de içeren reforma yönelik referandumun suhulet içinde gerçekleştirilmiş olmasından memnuniyet duyulduğu belirtilen açıklamada, Türkiye'den gözlemcilerin de takip ettiği seçimin ve referandumun sonuçlarının Bangladeş'te demokrasiye, istikrara ve refaha katkı sunmasının temenni edildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Bu vesileyle önümüzdeki dönemde Bangladeş'le ilişkilerimizin her alanda daha da gelişerek ilerlemesine yönelik irademizi teyit ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bangladeş genel seçimlerinde parlamentoda üçte iki çoğunluğu elde eden Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP), seçimlerin galibi ilan edilmişti.

Kaynak: AA / Mehmet Şah Yılmaz - Güncel
500

