Dışişleri Bakanlığı'ndan Sidney'deki Terör Saldırısına Kınama

Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı, Sidney'deki Hanuka kutlamaları sırasında gerçekleştirilen terör saldırısını kınayarak, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi ve yaralılara acil şifalar temennisinde bulundu.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, "Avustralya'nın Sidney şehrindeki Hanuka kutlamaları sırasında gerçekleştirilen terör saldırısını en güçlü biçimde kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Avustralya halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Avustralya'nın Sidney şehrindeki Hanuka kutlamaları sırasında bugün (14 Aralık) gerçekleştirilen terör saldırısını en güçlü biçimde kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Avustralya halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Türkiye olarak, terörün her türü ve tezahürüne karşı ilkeli duruşumuzu ve bu küresel tehditle mücadelede iş birliğine bağlılığımızı yineliyoruz."

