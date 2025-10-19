Dışişleri Bakanlığı'ndan Afganistan-Pakistan Ateşkesine Destek

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan ile Pakistan arasında ateşkes ilan edilmesini memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Afganistan ve Pakistan arasında Türkiye ve Katar'ın arabuluculuğunda Doha'da yapılan görüşmelerde ateşkes sağlanması ve iki taraf arasında barış ve istikrarın güçlendirilmesi için mekanizmalar tesis edilmesi kararını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu görüşmelere ev sahipliği de yapan Katar'ın çabalarının takdir edildiği belirtilen açıklamada, "Türkiye, iki kardeş ülke arasında ve bölgede kalıcı barış ve istikrar sağlanmasına yönelik çabalara destek vermeye devam edecektir." değerlendirmesinde bulunuldu.