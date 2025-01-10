Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye Taziye Mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Los Angeles'taki yıkıcı yangın felaketinden dolayı ABD halkına taziye dileğinde bulundu ve yaralılara acil şifalar diledi.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı tarafından ABD'nin Los Angeles şehrinde meydana gelen yangın felaketinden dolayı üzüntü duyulduğu belirtilerek, taziye dileğinde bulunuldu.
Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "ABD'nin Los Angeles şehri ve çevresine büyük zarar veren yangın felaketinden dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Yaşanan can kayıplarından ötürü ABD halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.
Kaynak: ANKA / Güncel