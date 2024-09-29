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Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin Silah Ambargosuna Tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin Silah Ambargosuna Tepki
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Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yönelik silah ambargosunu kaldırma kararını uzatmasının bölgedeki dengelere zarar vereceğini belirtti.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı'ndan, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yönelik silah ambargosunu kaldırma kararını uzatmasına ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, "Söz konusu vahim hata, adadaki silahlanmayı artıracak ve bölgedeki hassas dengelere zarar verecektir" denildi.

Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yünetimi'ne yönelik silah ambargosunu kaldırma kararını uzatmasının, Ada'daki silahlanmayı artıracağı  ve bölgedeki hassas dengelere zarar vereceği belirtildi.

Konuya ilşikin bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

"ABD'nin, 2020 Eylül ayında GKRY'ne yönelik silah ambargosunu kaldırma yönünde aldığı, 2022 yılında kapsamını genişlettiği ve 2023 yılında uzattığı kararı, 1 Ekim 2024 tarihi itibarıyla bir yıllığına yeniden uzatacağı açıklanmıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı tarafından bu konuyla ilgili yapılan açıklamada kayıtlı görüşlere iştirak ediyoruz.

Söz konusu vahim hata, Ada'daki silahlanmayı artıracak ve bölgedeki hassas dengelere zarar verecektir.  GKRY'nin artan silahlanma faaliyetleri karşısında, KKTC'nin savunma ve caydırıcılık kabiliyetini artıracak her türlü önlemi alacağına inanıyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel

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