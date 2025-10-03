Haberler

Dışişleri Bakanlığı'ndan 3 Ekim Kutlaması

Dışişleri Bakanlığı, 3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü ve Nahçıvan Anlaşması'nın imzalanmasının 16. yıl dönümünü kutladı. Açıklamada, Türk Devletleri Teşkilatı'nın ortak değerler ve bütünleşme iradesinin birlikteliğine vurgu yapıldı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, 3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü ve Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurucu belgesi Nahçıvan Anlaşması'nın imzalanmasının 16. yıl dönümünü kutladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü ve Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurucu belgesi Nahçıvan Anlaşması'nın imzalanmasının 16. yıl dönümünü gururla kutluyoruz. Ortak değerlerimizin ve bütünleşme irademizin tezahürü olan Türk Devletleri Teşkilatı, bölgesinde ve ötesinde barış, refah ve istikrara hizmet etmeye devam edecektir" denildi.

