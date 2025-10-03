Dışişleri Bakanlığı'ndan 3 Ekim Kutlaması

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, 3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü ve Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurucu belgesi Nahçıvan Anlaşması'nın imzalanmasının 16. yıl dönümünü kutladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü ve Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurucu belgesi Nahçıvan Anlaşması'nın imzalanmasının 16. yıl dönümünü gururla kutluyoruz. Ortak değerlerimizin ve bütünleşme irademizin tezahürü olan Türk Devletleri Teşkilatı, bölgesinde ve ötesinde barış, refah ve istikrara hizmet etmeye devam edecektir" denildi.