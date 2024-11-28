Dışişleri Bakanlığı'nda Uluslararası Barış Arabuluculuğu Çalıştayı Düzenlendi

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığında "Uluslararası Barış Arabuluculuğu" çalıştayı düzenlendi. Çalıştaya katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, arabuluculuk bağlamında yürütülen çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Fidan ayrıca, Türkiye'nin ihtilafların barışçıl çözümü başlığında uluslararası alandaki özgün rolünü vurgulayarak, akademisyenlerle fikir alışverişinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığında "Uluslararası Barış Arabuluculuğu" çalıştayı düzenlendi. Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığı (SAM) ve Uluslararası Arabuluculuk Genel Müdürlüğü iş birliğinde tertiplenen çalıştay, Dışişleri Bakanlığı'nın ilgili birimlerinden yetkililer, farklı üniversitelerden akademisyenler ve düşünce kuruluşu temsilcilerini bir araya getirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan çalıştaya katılarak, arabuluculuk bağlamında yürütülen çalışmalara ilişkin konuştu. Bakan Fidan ayrıca, Türkiye'nin ihtilafların barışçıl çözümü başlığında uluslararası alandaki özgün rolünü vurgulayarak, akademisyenlerle fikir alışverişinde bulundu. Çalıştay kapsamında düzenlenen oturumlarda, Türkiye'nin uluslararası barış arabuluculuğu alanındaki mevcut konumu tüm boyutlarıyla irdelendi. Yine Türkiye'nin gelecekteki olası yönelimleri de oturumlarda değerlendirildi.