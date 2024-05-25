Dışişleri Bakanlığı Myanmar'daki Şiddet Olaylarına İlişkin Açıklama Yaptı

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Myanmar'da son aylarda artan şiddet olaylarına ilişkin; "Çatışan tarafları, uluslararası hukuk kurallarına uymaya; sivilleri ve sivil altyapıyı korumaya; zorla silah altına alımlar dahil, etnik veya dini çatışmayı artıracak eylemlerden kaçınmaya; acil ve kesintisiz insani yardımı mümkün kılacak biçimde bölgeye erişim sağlanmasına izin vermeye çağırıyoruz" açıklaması yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, Myanmar'da son aylarda artan şiddet olaylarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Artan sivil can kayıplarının büyük endişeyle takip edildiğine dikkat çekilen açıklamada şunlar belirtildi:

"Myanmar'da son aylarda şiddetlenen çatışmaları ve artan sivil can kayıplarını büyük endişeyle takip ediyoruz. Son günlerde, başta Rohinga Müslümanları olmak üzere, Arakan eyaletindeki sivil halka yönelik saldırılar ve on binlerce kişinin yerinden edilmesine yol açan ihlaller gerçekleştiğine dair haberlerden derin üzüntü duyuyoruz.

Çatışan tarafları, uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk kurallarına uymaya; sivilleri ve sivil altyapıyı korumaya; zorla silah altına alımlar dahil, etnik veya dini çatışmayı artıracak eylemlerden kaçınmaya; acil ve kesintisiz insani yardımı mümkün kılacak biçimde bölgeye erişim sağlanmasına izin vermeye çağırıyoruz."