Dışişleri Bakanlığı, 'Madleen' Gemisindeki Türk Vatandaşlarının Durumunu Takip Ediyor

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, İsrail'in müdahale ettiği "Madleen" gemisindeki vatandaşların durumunun yakından takip edildiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin, geminin karaya varmasının ardından vatandaşların bir an önce serbest bırakılması için gerekli girişimlerde bulunduğunu belirterek, " ' Madleen' adlı gemide bulunan vatandaşlarımızın durumu yakından takip edilmektedir." bilgisini paylaştı.

Kaynaklar, vatandaşların yakınlarına düzenli olarak bilgi verildiğini kaydetti.

"Madleen" gemisine müdahale

Özgürlük Filosu Koalisyonu (FFC) isimli sivil toplum kuruluşunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik "Madleen" yelkenlisi, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun Telegram hesabından gece saatlerinde yapılan açıklamada, İsrail ordusunun "Madleen" gemisine müdahale ettiği belirtilerek, "Madleen ile irtibat kesildi. İsrail ordusu gemiye çıktı. Madleen gemisindeki gönüllüler, İsrail ordusu tarafından kaçırıldı." ifadesi kullanılmıştı.

Gemide, Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan ve Almanya vatandaşı FFC Basın Koordinatörü Yasemin Acar'ın yanı sıra Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila, İspanya'dan Sergio Toribio, Hollanda'dan Marco van Rennes, Fransa'dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad olmak üzere 12 kişi bulunuyor.