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Dışişleri Bakanlığı Lübnan'daki Türk Vatandaşlarının Tahliyesi İçin Çalışma Başlattı

Dışişleri Bakanlığı Lübnan'daki Türk Vatandaşlarının Tahliyesi İçin Çalışma Başlattı
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Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'daki güvenlik durumunun kötüleşmesi nedeniyle Türk vatandaşlarının tahliyesi için planlama yaptı. Tahliye işlemleri için deniz ve hava yollarıyla alternatif planlar hazırlanıyor.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'daki Türk vatandaşlarının tahliye edilmesi için çalışma başlattı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Lübnan'daki güvenlik durumunun daha da kötüye gitmesi ihtimali bulunmaktadır. Lübnan'daki vatandaşlarımızla alakalı planlamalar ilgili kurumlarımızla eş güdüm halinde yapılmış ve vatandaşlarımızın deniz veya hava yoluyla tahliye edilmesi için alternatif planlar hazırlanmıştır" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail saldırıları nedeniyle Lübnan'daki Türk vatandaşlarının güvenliğini sağlamak amacıyla tahliye çalışması başlatıldığını duyurdu.

Bakanlık açıklamada süreci yürütmek üzere "Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon ve Destek Merkezi" tesis edildiği bildirilirken, "Bakanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Göç İdaresi Başkanlığı görevlilerinden müteşekkil bir heyet halen sahadaki çalışmalarını sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" Olası tahliyeye dahil edilmek amacıyla kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlarımızın başvuruları, 24 saat görev yapan Konsolosluk Çağrı Merkezimiz (+90 312 292 29 29) aracılığıyla toplanmaktadır.

Lübnan'da bulunan vatandaşlarımızın, muhtemel tahliye kararına ilişkin olarak Bakanlığımızın ve Beyrut Büyükelçiliğimizin duyurularını yakından takip etmeleri önem arz etmektedir.

Diğer ülke vatandaşlarının ülkemiz üzerinden tahliyesine ilişkin esaslar da belirlenmiş olup, şu ana kadar destek talep etmiş olan 20'ye yakın ülkeyle beraber gerekli hazırlıklar sürdürülmektedir."

Kaynak: ANKA / Güncel

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