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Dışişleri Bakanlığı: "Kopenhag'da, biri Büyükelçiliğimiz önünde olmak üzere kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırıları en güçlü...

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Dışişleri Bakanlığı: "Kopenhag'da, biri Büyükelçiliğimiz önünde olmak üzere kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırıları en güçlü şekilde lanetliyoruz"

Dışişleri Bakanlığı : "Kopenhag'da, biri Büyükelçiliğimiz önünde olmak üzere kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırıları en güçlü şekilde lanetliyoruz"

Kaynak: AA / Tuğba Altun - Güncel

Dışişleri Bakanlığı Güncel Haberler

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