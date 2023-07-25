Dışişleri Bakanlığı: "Kopenhag'da, biri Büyükelçiliğimiz önünde olmak üzere kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırıları en güçlü...

Dışişleri Bakanlığı: "Kopenhag'da, biri Büyükelçiliğimiz önünde olmak üzere kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırıları en güçlü şekilde lanetliyoruz"