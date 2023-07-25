Dışişleri Bakanlığı: "Kopenhag'da, biri Büyükelçiliğimiz önünde olmak üzere kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırıları en güçlü...
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Dışişleri Bakanlığı: "Kopenhag'da, biri Büyükelçiliğimiz önünde olmak üzere kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırıları en güçlü şekilde lanetliyoruz"
Dışişleri Bakanlığı : "Kopenhag'da, biri Büyükelçiliğimiz önünde olmak üzere kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırıları en güçlü şekilde lanetliyoruz"
Kaynak: AA / Tuğba Altun - Güncel