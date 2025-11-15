Haberler

Dışişleri Bakanlığı KKTC'nin kuruluşunun 42. yılını kutladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 42. yıl dönümünü kutlayan bir mesaj yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 42. yıl dönümünü kutlayan bir mesaj yayımladı.

Bakanlık NSosyal hesabından KKTC'nin kuruluşunun 42. yıl dönümüne ilişkin paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Kıbrıslı Türklerin 1963'ten bu yana verdiği egemenlik ve varoluş mücadelesinin en kıymetli tezahürü, milli davamızın en önemli simgesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 42. yıl dönümü kutlu olsun. Anavatan ve garantör Türkiye, her daim Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edecek, Ada'daki gerçekler temelinde Kıbrıs meselesinin adil, kalıcı ve sürdürülebilir çözümüne yönelik yapıcı ve kararlı çabalarını sürdürecektir. Bu onurlu günde büyük Türk Milleti'nin ayrılmaz parçası olan Kıbrıslı Türklerinin gurur ve coşkusunu paylaşıyoruz. Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin egemenlik ve özgürlük mücadelesinin önderleri olan merhum Dr. Fazıl Küçük'ü ve KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş'ı şükran ve saygıyla yad ediyor, bu uğurda şehit olan Mehmetçiklerimizi ve mücahitlerimizi rahmetle, gazilerimizi ise minnetle anıyoruz."

Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç - Güncel
Anne ve evlatlarının hayatını kaybettiği Ortaköy faciasında korkunç şüphe

Bir aileyi yok eden Ortaköy faciasında korkunç şüphe
Sedat Peker'in, Rojin Kabaiş olayında avukatını görevlendirmesi an meselesi

Yürekleri yakan olayda avukatını görevlendirmesi an meselesi
Zincir markette pes dedirten olay: Çalışan kayda alındığını fark edince kaçtı

Zincir markette skandal: Çalışan kayda alındığını fark edince kaçtı
Kadın öğretmenin kıyafeti büyük tartışma yarattı

Sosyal medyanın gündemine oturan kadın öğretmen
Şanlıurfa'da toz taşınımı! Şehir resmen kızıla boyandı

Bu görüntülerin adresi Hindistan değil Türkiye
Tahkim Kurulu'ndan 67 hakem için karar

Tahkim Kurulu'ndan 67 hakem için karar
Yatırımcı şokta: Altında ibre terse döndü

Altında ibre terse döndü
Beşik gibi sallanan ilçede korkutan bir deprem daha

Beşik gibi sallanan ilçede korkutan bir deprem daha
Görüntü Türkiye'den! Kuzey ışıkları o ilimizde görüldü

Görüntü Türkiye'den! Kuzey ışıkları o ilimizde görüldü
45 gün içinde doğal gaz sayacını değiştirmeyene 10 bin TL ceza

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor! Bunu yaptırmayana 10 bin TL ceza
Galatasaray Mauro İcardi için kararını verdi

Icardi'nin Galatasaray'daki kaderi netleşti
Dilovası yangınında can kaybı 7'ye yükseldi

Dilovası yangınından bir acı haber daha
23 yaşındaki işçinin feci ölümü! Beton parçaları üzerine düştü

23 yaşındaki işçinin feci ölümü! Çabaları sonuçsuz kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.