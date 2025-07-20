Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. Yılı Kutlandı

Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs Adası'na barış ve huzur getiren Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümünü kutlayarak, ana vatan ve garantör Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) hak ve çıkarlarını her daim savunmaya devam edeceğini bildirdi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümüne ilişkin paylaşım yapıldı.

Kıbrıs Adası'na barış ve huzur getiren Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümünün kutlandığı paylaşımda, Türkiye'nin uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan hak ve yükümlülükleri çerçevesinde 51 yıl önce bugün gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı'yla Kıbrıs Türkü'nün varlık ve güvenliğini teminat altına aldığı belirtildi.

Paylaşımda, Kıbrıs Türklerinin bugün KKTC çatısı altında, kendi bayraklarının gölgesinde dimdik ayakta, güven ve huzur içinde yaşadığı vurgulanarak, "Ana vatan ve garantör Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve çıkarlarını her daim savunmaya, Ada'nın eşit sahibi Kıbrıs Türklerinin özden hakları olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statülerinin yeniden tescil edilmesi için var gücüyle çalışmaya devam edecektir. Kıbrıs Barış Harekatı sırasında milli davamız uğruna vatan ve millet aşkıyla canlarını ortaya koyup şehit olan Mehmetçik ve mücahitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyoruz." ifadelerine yer verildi.