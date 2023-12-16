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Dışişleri Bakanlığı, İstanbul İnsan Kaynakları Forumu'nda ödül aldı

16 Aralık 2023 14:31 Güncelleme: 14:32 Abone Ol

Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından düzenlenen İstanbul İnsan Kaynakları Forumu'nda 'Stajyer Memnuniyetinin En Yüksek Olduğu Kurum' ödülüne layık görüldü.