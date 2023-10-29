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Dışişleri Bakanlığı: "(İsrailli yetkililerin) Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ülkemize yönelik antisemitizm suçlamasını, iftira ve hakaretleri,...

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Dışişleri Bakanlığı: "(İsrailli yetkililerin) Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ülkemize yönelik antisemitizm suçlamasını, iftira ve hakaretleri, muhataplarına misliyle iade ediyoruz"

Dışişleri Bakanlığı : "(İsrailli yetkililerin) Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ülkemize yönelik antisemitizm suçlamasını, iftira ve hakaretleri, muhataplarına misliyle iade ediyoruz"

Kaynak: AA / Güncel

Dışişleri Bakanlığı Güncel Haberler

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