Dışişleri Bakanlığı: "(İsrailli yetkililerin) Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ülkemize yönelik antisemitizm suçlamasını, iftira ve hakaretleri,...
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Dışişleri Bakanlığı: "(İsrailli yetkililerin) Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ülkemize yönelik antisemitizm suçlamasını, iftira ve hakaretleri, muhataplarına misliyle iade ediyoruz"
Dışişleri Bakanlığı : "(İsrailli yetkililerin) Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ülkemize yönelik antisemitizm suçlamasını, iftira ve hakaretleri, muhataplarına misliyle iade ediyoruz"
Kaynak: AA / Güncel