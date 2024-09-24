Türkiye'den İsrail'in Soykırım İthamına Sert Tepki

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı'ndan, İsrail Başbakanlık ofisinin sosyal medyada yaptığı paylaşıma tepki geldi. Bakanlık, "İsrail'in işlemekte olduğu soykırım suçunu örtbas etme çabası olarak görüyoruz." açıklaması yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanlık Ofisi'nin sosyal medya platformunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu marjında Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısını kabulüne ilişkin yapılan paylaşım hakkında yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada, "İsrail Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamayı, İsrail'in işlemekte olduğu soykırım suçunu örtbas etme çabası olarak görüyoruz" denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail'in Cumhurbaşkanımıza yönelik ithamları, esasen suçluluk psikolojisinin tezahüründen başka bir şey değildir. İsrail ve destekçilerinin uluslararası mahkemeleri itibarsızlaştırma gayretlerini de ibretle izliyoruz. Soykırım ve tüm bölgeyi ateşe atma çabalarını sürdüren Netanyahu ve hükümeti, işledikleri suçların hesabını uluslararası mahkemelerde mutlaka vereceklerdir. Türkiye bu süreçte masum Filistin halkının ve bölgedeki tüm dost ve kardeşlerinin yanında durmaya devam edecektir."