Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na Müdahalesi Takip Ediliyor

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla çeşitli ülkelerden aktivistlerin olduğu Küresel Sumud Filosu'na, İsrail güçleri dün geceden itibaren baskınlarda bulunup müdahale etmeye başladı.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, el konulan teknelerde bulunan Türk vatandaşlarının durumuna ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Uluslararası sularda seyretmekte olan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçlerince yapılan saldırıda el konulan teknelerde bulunan vatandaşlarımızın durumu yakından takip edilmektedir. Tel Aviv Büyükelçiliğimiz, vatandaşlarımıza konsolosluk himayesi sağlanması konusunda gerekli girişimlerde bulunmuştur. Vatandaşlarımızın aileleri gelişmeler hakkında bilgilendirilmektedir."