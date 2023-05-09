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Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerin hayatlarını kaybetmesine neden olan...

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerin hayatlarını kaybetmesine neden olan...

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Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerin hayatlarını kaybetmesine neden olan saldırıları lanetledi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerin hayatlarını kaybetmesine neden olan saldırıları lanetledi.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

Dışişleri Bakanlığı İsrail Gazze Güncel Haberler

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