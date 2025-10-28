Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Gazze'ye Saldırılarına Tepki
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği saldırıların, uluslararası ateşkes anlaşmalarını açık bir şekilde ihlal ettiğini bildirdi. Türkiye, bu tür saldırıların derhal durdurulması ve uluslararası hukukun gözetilmesi gerektiğini vurguladı. Bakanlık, bölgedeki sivillere yönelik artan saldırganlığın endişe verici olduğunu ifade ederek, barışın sağlanması için çağrıda bulundu.
Kaynak: AA / Tuğba Altun - Güncel