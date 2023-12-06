Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in, Gazze'de saldırılarını sürdürürken, diğer yandan işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimleri...
Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in, Gazze'de saldırılarını sürdürürken, diğer yandan işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimleri genişletmesini şiddetle kınıyoruz.
Dışişleri Bakanlığı : İsrail'in, Gazze'de saldırılarını sürdürürken, diğer yandan işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimleri genişletmesini şiddetle kınıyoruz