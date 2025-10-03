Dışişleri Bakanlığı, İsrail'de Alıkonulan Türk Vatandaşları İçin Tahliye Planı Hazırlıyor

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail güçlerinin baskın yaparak müdahale ettiği Küresel Sumud Filosu'ndaki Türk vatandaşlarına ilişkin, "Geldiğimiz noktada vatandaşlarımızın İsrail'den en hızlı ve en sağlıklı şekilde tahliye edilmesi için çeşitli alternatifler üzerinde duruyoruz. Bu planlar arasında vatandaşlarımızın yarın yani cumartesi günü öğleden sonra özel bir uçak seferiyle Türkiye'ye getirilmesi de var. Biz en etkin şekilde bu süreç nasıl tamamlanır, bunu anlamaya çalışıyoruz, bu yönde yoğun bir mesai yürütüyoruz" dedi. Keçeli ayrıca, "Bugün Konsolosluk görevlilerimiz vatandaşlarımızla ilk kez bu gözaltı merkezinde bir araya geldiler. Yaklaşık 8 saattir Konsolosluk görevlilerimiz orada ve vatandaşlarımızla doğrudan ilk kez temas kurdular. Bize ilk gelen bilgilere göre vatandaşlarımızın genel sağlık durumunda endişe edecek bir durum bulunmuyor" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Öncü Keçeli, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla çeşitli ülkelerden aktivistlerin olduğu ve İsrail güçlerinin baskın yaparak müdahale ettiği Küresel Sumud Filosu'na ilişkin açıklama yaptı. Keçeli, şunları kaydetti:

"Öncelikle Sumud Filosu'nun Gazze'de devam eden felakete dünya kamuoyunun dikkatini çekmek bakımından son derece önemli bir rol üstlendiğini ifade etmek istiyorum. Biz gelişmeleri filo ile ilgili organizasyonun başladığı ilk günden beri yakından takip ettik. Filo'nun organizasyon komitesi ile ve katılımcılarla baştan beri temas halindeydik. Bakanlığımızın Durum İzleme Merkezi ve Kriz Masası 7 gün 24 saat esasında gelişmeleri hassasiyetle takip etti.

Filo'da vatandaşları bulunan ülkelerle de biz yakın eşgüdüm içerisinde olduk. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanımız yoğun bir telefon diplomasisi yürüttüler. Bu temaslarımız neticesinde de bildiğiniz gibi ortak bir açıklama yapılmasını sağladık. Bu açıklamada İsrail'e katılımcı kimselerin can güvenliğini tehlikeye atılmaması yönünde güçlü bir uyarıda bulunuldu. Bildiğiniz üzere bölgede faaliyette bulunan gemilerimiz ile arama kurtarma kabiliyetlerimiz de insani yardım görevine katkı sağlamak üzere mevcudiyet gösterdiler."

"Vatandaşlarımızın genel sağlık durumunda endişe edecek bir durum yok"

Keçeli, İsrail'in alıkoyduğu Türk vatandaşlarının durumuna ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Gelinen aşamada yüzlerce aktivistin İsrail tarafından alıkonulduğunu biliyoruz. Bunun arasında 50'ye yakın vatandaşımız da bulunmakta. Bazı vatandaşlarımızın çifte vatandaş olmasından dolayı kesin bir rakam vermemiz mümkün olamıyor. Teknelere el konulmasının hemen ardından konsolosluk görevlilerimiz devreye girdiler. Filo'nun avukatları ve diğer ilgili ülke Büyükelçilikleri ile de eş güdüm içerisinde çalıştılar. Elde edilen bilgileri de biz vatandaşlarımızın aileleriyle hemen paylaşmaya çalıştık. Filo'da yer alan vatandaşlarımız diğer ülke aktivistleriyle beraber 2 Ekim tarihinde Aşdod limanında karaya çıkarıldılar bildiğiniz gibi. Buradaki idari işlemlerin ardından İsrail'in güneyinde yer alan gözaltı merkezine kademeli olarak nakledildiler. Bugün konsolosluk görevlilerimiz vatandaşlarımızla ilk kez bu gözaltı merkezinde bir araya geldiler. Yaklaşık 8 saattir Konsolosluk görevlilerimiz orada ve vatandaşlarımızla doğrudan ilk kez temas kurdular. Bize ilk gelen bilgilere göre vatandaşlarımızın genel sağlık durumunda endişe edecek bir durum bulunmuyor."

Keçeli, Türk vatandaşlarının Türkiye'ye dönüş sürecinin nasıl olacağına ilişkin soru üzerine şu yanıtı verdi:

"Geldiğimiz noktada vatandaşlarımızın İsrail'den en hızlı ve en sağlıklı şekilde tahliye edilmesi için çeşitli alternatifler üzerinde duruyoruz. Bu planlar arasında vatandaşlarımızın yarın yani cumartesi günü öğleden sonra özel bir uçak seferiyle Türkiye'ye getirilmesi de var. Biz en etkin şekilde bu süreç nasıl tamamlanır, bunu anlamaya çalışıyoruz, bu yönde yoğun bir mesai yürütüyoruz. Arkadaşlarımız konuyu hem yerel makamlar nezdinde de takip ediyorlar. Hem de Türkiye'deki ilgili makamlarla, ilgili kurumlarla koordinasyonumuz sürüyor. İnşallah gelişmeler netlik kazandıkça kamuoyumuzu bu konuda bilgilendireceğiz."

"Üçüncü ülkeler bizimle temasta bulundular"

Tahliye konusunda Türkiye ile iletişime geçen ülkeler olup olmadığı sorusu üzerine Keçeli, "Evet oldu. Biz biliyorsunuz geçmişte de üçüncü ülkelere çeşitli insani krizlerden, çeşitli doğal felaketlerden kurtarma, tahliye edilmesi konusunda çok yardım sağlamıştık. Bu defa da üçüncü ülkeler bizimle temasta bulundular. Biz imkanlar çerçevesinde üçüncü ülke vatandaşlarının da İsrail'den ayrılması için yardım sağlamaya hazırız. Örneğin Malezya makamları bugün bizimle temas sağladılar ve böyle bir ricada bulundular. Biz de elimizden geleni bu konuda yapıyoruz" yanıtını verdi.