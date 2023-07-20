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Dışişleri Bakanlığı: Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde bugün kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i hedef alan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde...

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Dışişleri Bakanlığı: Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde bugün kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i hedef alan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz.

Dışişleri Bakanlığı : Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde bugün kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i hedef alan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz.

Kaynak: AA / Muhammet Tarhan - Güncel

Dışişleri Bakanlığı Irak Güncel Haberler

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