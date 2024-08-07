Türkiye, İsrail'e karşı soykırım davasına müdahil olmak için başvurdu

(ANKARA) - Türkiye, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail'e karşı soykırım suçlamasıyla geçen sene başlattığı davaya müdahil olmak için başvurdu. Türkiye'nin başvurusunun Lahey'deki Adalet Divan'a sunulmasının ardından Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İnsanlık vicdanı ve uluslararası hukuk, İsrailli yetkililerin hesap vermesini sağlayacaktır" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Güney Afrika tarafından İsrail'in 1948 tarihli Soykırımın Önlenmesi Sözleşmesi'ni ihlaline ilişkin UAD'de başlattığı davaya müdahil olma talebinin Adalet Divanı'na sunulmasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Türkiye'nin dava sürecini başından beri takip ettiği, 1 Mayıs 2024'te davaya müdahil olma kararı aldığı, başvurunun bugün gerçekleştiği hatırlatılan açıklamada,"Müdahillik kararımız, ülkemizin Filistin konusunun hukuk ve adalet çerçevesinde çözümüne atfettiği önemin yansımasıdır. İnsanlık vicdanı ve uluslararası hukuk, İsrailli yetkililerin hesap vermesini sağlayacaktır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından İsrail'in 1948 Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nden kaynaklanan yükümlülüklerinin ihlaline ilişkin İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı (UAD) nezdinde yapılan başvuruyu ülkemiz sürecin başından itibaren takip etmektedir.

Müdahillik imkanlarına yönelik titizlikle gerçekleştirilen değerlendirmeler sonrasında ülkemizin davaya müdahil olma kararı, Sayın Bakanımız tarafından 1 Mayıs 2024 tarihinde açıklanmıştı.

Bu süreçte Bakanlığımızın eşgüdümünde ilgili kurum ve kuruluşlarımızın katkıları ve katılımlarıyla yürütülen kapsamlı hukuki çalışma sonrasında başvuruya ilişkin Müdahillik Beyanımız, UAD Statüsü'nün 63. maddesi kapsamında Soykırım Sözleşmesi'ne taraf ülke olarak, 7 Ağustos 2024 tarihinde Divan'a sunulmuştur.

Müdahillik kararımız, ülkemizin Filistin konusunun hukuk ve adalet çerçevesinde çözümüne atfettiği önemin yansımasıdır. İnsanlık vicdanı ve uluslararası hukuk, İsrailli yetkililerin hesap vermesini sağlayacaktır."

Adalet Bakanı: "İsrailli yetkililer, hak ettikleri cezayı alana kadar davanın takipçisi olacağız"

Türkiye'nin UAD'ye başvurusu ile ilgili X hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, başvuru doyasının Dıişişeri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nın ortak çalışmasıyla hazırlandığını belirtti. Tunç'un paylaşımı şöyle:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, Uluslararası Adalet Divanında İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahillik talebimizi Adalet Divanı'na sunduk. Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı olarak ortaklaşa hazırladığımız davaya müdahillik beyanını içeren dosyamız ve eklerinde, İsrail'in BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği, tüm delilleri ve unsurlarıyla net bir şekilde ortaya konmuştur.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde attığımız bu somut adım, işgalci İsrail tarafından Gazze'de yapılan soykırımın ve katliamın karşısında olduğumuzu tüm dünyaya açıkça göstermektedir. 7 Ekim'den bu yana en temel insan haklarını yok sayarak 40 bin Filistinli kardeşimizin şehit edilmesine, 90 binin üzerinde Filistinlinin ise yaralanmasına neden olan barbar İsrailli yetkililer, uluslararası hukuk önüne çıkarılarak hak ettikleri cezayı alana kadar davanın takipçisi olacağız. Dün ve bugün olduğu gibi bundan sonra da Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya, dünyada adaleti ve hakkaniyeti savunmaya devam edeceğiz. 1967 sınırları temelinde bağımsız Filistin devletinin varlığı kabul edilene ve Filistinli kardeşlerimiz özgür olana kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."