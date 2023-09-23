Dışişleri Bakanlığı: "Hollanda'da Büyükelçiliğimizin önünde gerçekleştirilen kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i hedef alan aşağılık saldırıları en...
Dışişleri Bakanlığı: "Hollanda'da Büyükelçiliğimizin önünde gerçekleştirilen kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i hedef alan aşağılık saldırıları en güçlü şekilde lanetliyoruz"
Dışişleri Bakanlığı : " Hollanda'da Büyükelçiliğimizin önünde gerçekleştirilen kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i hedef alan aşağılık saldırıları en güçlü şekilde lanetliyoruz"
Kaynak: AA / Güncel