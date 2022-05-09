Dışişleri Bakanlığı, Haiti'de kaçırılan 8 Türk vatandaşıyla ilgili devrede - Haberler

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Dışişleri Bakanlığı, Haiti'de kaçırılan 8 Türk vatandaşıyla ilgili devrede

AA - Behlül Çetinkaya - Güncel
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Dışişleri Bakanlığı, Haiti'de kaçırılan 8 Türk vatandaşıyla ilgili devrede

Haiti'de aralarında 8 Türk vatandaşın da bulunduğu yolcu otobüsünün kaçırılmasıyla ilgili Haiti'ye akredite Türkiye'nin Santa Domingo Büyükelçiliğinin resmi makamlarla temasının sürdüğü belirtildi.

Haiti'de aralarında 8 Türk vatandaşın da bulunduğu yolcu otobüsünün kaçırılmasıyla ilgili Haiti'ye akredite Türkiye'nin Santa Domingo Büyükelçiliğinin resmi makamlarla temasının sürdüğü belirtildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, yolcuları arasında 8 Türk vatandaşının da bulunduğu yolcu otobüsü, dün Dominik Cumhuriyeti'nden Haiti'ye seyahat ederken kaçırıldı.

Daha önce başka kaçırma vakalarının da yaşandığı Haiti'nin başkenti Port-au-Prince yakınlarında gerçekleşen olayın ardından Haiti'ye akredite Türkiye'nin Santa Domingo Büyükelçiliği, Haiti ve Dominik Cumhuriyeti nezdinde girişimlere başladı.

Fidye amaçlı silahlı bir grup tarafından kaçırıldığı öğrenilen yolcuların en kısa sürede salıverilmesi için resmi makamlarla yakın temasın sürdüğü belirtildi.

AA / Behlül Çetinkaya - Güncel

Dominik Cumhuriyeti, Türkiye, Haiti, Türk, Güncel, Haberler

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