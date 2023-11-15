Dışişleri Bakanlığı: Gerçeklerin dile getirilmesinden rahatsız olan Netenyahu'nun, Sayın Cumhurbaşkanımız hakkındaki asılsız iftiraları, kendi...
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Dışişleri Bakanlığı: Gerçeklerin dile getirilmesinden rahatsız olan Netenyahu'nun, Sayın Cumhurbaşkanımız hakkındaki asılsız iftiraları, kendi suçlarını örtemeyecektir.
Dışişleri Bakanlığı : Gerçeklerin dile getirilmesinden rahatsız olan Netenyahu'nun, Sayın Cumhurbaşkanımız hakkındaki asılsız iftiraları, kendi suçlarını örtemeyecektir
Kaynak: AA / Güncel