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Dışişleri Bakanlığı: Gerçeklerin dile getirilmesinden rahatsız olan Netenyahu'nun, Sayın Cumhurbaşkanımız hakkındaki asılsız iftiraları, kendi...

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Dışişleri Bakanlığı: Gerçeklerin dile getirilmesinden rahatsız olan Netenyahu'nun, Sayın Cumhurbaşkanımız hakkındaki asılsız iftiraları, kendi suçlarını örtemeyecektir.

Dışişleri Bakanlığı : Gerçeklerin dile getirilmesinden rahatsız olan Netenyahu'nun, Sayın Cumhurbaşkanımız hakkındaki asılsız iftiraları, kendi suçlarını örtemeyecektir

Kaynak: AA / Güncel

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