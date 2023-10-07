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Dışişleri Bakanlığı: "Gelişmelerin daha fazla tırmanmadan kontrol altına alınabilmesini teminen, Türkiye olarak elimizden gelen katkıyı sağlamaya...

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Dışişleri Bakanlığı: "Gelişmelerin daha fazla tırmanmadan kontrol altına alınabilmesini teminen, Türkiye olarak elimizden gelen katkıyı sağlamaya daima hazırız"

Dışişleri Bakanlığı : "Gelişmelerin daha fazla tırmanmadan kontrol altına alınabilmesini teminen, Türkiye olarak elimizden gelen katkıyı sağlamaya daima hazırız"

Kaynak: AA / Güncel

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