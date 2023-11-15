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Dışişleri Bakanlığı: Filistin halkına karşı uyguladıkları katliamlarla tarihin kara sayfalarına girmiş İsrailli yetkililerin hukuktan söz etmeye...

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Dışişleri Bakanlığı: Filistin halkına karşı uyguladıkları katliamlarla tarihin kara sayfalarına girmiş İsrailli yetkililerin hukuktan söz etmeye hakları yoktur.

Dışişleri Bakanlığı : Filistin halkına karşı uyguladıkları katliamlarla tarihin kara sayfalarına girmiş İsrailli yetkililerin hukuktan söz etmeye hakları yoktur

Kaynak: AA / Güncel

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