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Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın Filistin'i tanıma kararını memnuniyetle karşıladı

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Dışişleri Bakanlığı, İspanya, İrlanda, Norveç ve Slovenya'nın ardından Ermenistan'ın da Filistin Devleti'ni tanıma kararı almasından memnuniyet duyduklarını açıkladı. Türkiye olarak, daha fazla ülkenin Filistin'i tanıması için çaba harcamaya devam edeceklerini belirtti.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, " İspanya, İrlanda, Norveç ve Slovenya gibi ülkelerin ardından Ermenistan'ın da Filistin Devleti'ni tanıma kararı almasından memnuniyet duyuyoruz. Daha önce de hep vurguladığımız gibi, Filistin'in tanınması, uluslararası hukukun, adaletin ve vicdanın gereğidir. Türkiye olarak, daha fazla ülkenin Filistin'i tanıması yönünde çaba harcamayı sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın Filistin Devleti'ni tanıma kararına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"İspanya, İrlanda, Norveç ve Slovenya gibi ülkelerin ardından Ermenistan'ın da Filistin Devleti'ni tanıma kararı almasından memnuniyet duyuyoruz. Daha önce de hep vurguladığımız gibi, Filistin'in tanınması, uluslararası hukukun, adaletin ve vicdanın gereğidir. Türkiye olarak, daha fazla ülkenin Filistin'i tanıması yönünde çaba harcamayı sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel

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