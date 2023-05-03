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Dışişleri Bakanlığı doğal afette yaşamını yitirenler için Ruanda'ya başsağlığı diledi

Dışişleri Bakanlığı doğal afette yaşamını yitirenler için Ruanda'ya başsağlığı diledi

Güncel Haberler

Dışişleri Bakanlığı, Ruanda'da, şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen toprak kayması ve su taşkınları sebebiyle 100'den fazla kişinin hayatını kaybetmesinden dolayı Ruanda halkı ve hükümetine başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanlığı, Ruanda'da, şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen toprak kayması ve su taşkınları sebebiyle 100'den fazla kişinin hayatını kaybetmesinden dolayı Ruanda halkı ve hükümetine başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanlığı, 2 Mayıs'ta ülkede yaşanan toprak kayması ve su taşkınlarında yaşamını yitirenler için yazılı açıklama yaptı.

En az 100 kişinin hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyulduğu bildirilen açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına, dost Ruanda halkı ve hükümetine başsağlığı ve dayanışma dileklerimizi iletiyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu - Güncel

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