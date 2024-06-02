Üye Girişi
Haberler

Dışişleri Bakanlığı, CNN Türk Muhabiri Yunus Paksoy'un Saldırısını Kınadı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanlığı, CNN Türk'ün Washington muhabiri Yunus Paksoy'un Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hakkında yaptığı yayın sırasında saldırıya uğramasını kınadı. Bakanlık, saldırıyı gerçekleştiren ve azmettiren kişilerin hukuk önünde hesap vermeleri için ABD makamları nezdinde gerekli girişimlerin yapıldığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, CNN Türk'ün Washington muhabiri Yunus Paksoy'un Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hakkında yaptığı yayın sırasında saldırıya uğramasını kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "CNN Türk TV kanalının Washington muhabiri Yunus Paksoy'un FETÖ hakkında yaptığı yayın sırasında uğradığı saldırıyı kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren ve azmettiren kişilerin hukuk önünde hesap vermeleri için ABD makamları nezdinde gerekli girişimlerin yapıldığı bildirildi.

CNN Türk muhabirine saldırı

CNN Türk ve Hürriyet ABD Temsilcisi Paksoy, ABD'nin Pensilvanya eyaletinde, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kaldığı örgüt merkezinin önünden televizyon yayını yaparken saldırıya uğramıştı.

Canlı bağlantı sırasında gerçekleşen saldırı nedeniyle Paksoy'un televizyon yayını kesilmişti.

SUV tipi aracını önce Paksoy'un üzerine sürdüğü görülen saldırganın daha sonra araçtan inerek Paksoy'a fiziki müdahalede bulunduğu, saldırı nedeniyle cihazlar yere düşerken, canlı yayının da kesildiği görülmüştü.

Daha sonra tekrar yayına bağlanan Paksoy nefes nefese olayı anlatarak, "Gözlüğüm ve telefonum uçtu, saldırıya uğradım. Gömleğim yırtıldı. Şu an aracıma girdim, polisi aradım, birazdan burada olacaklar, şikayetçi olacağım. Ne olursa olsun burada kimseye dokunma hakkınız yok." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Dışişleri Bakanlığı Washington CNN Türk Dış Politika Medya Politika Güncel Haberler

Pervin Buldan'dan Çiller'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle

Pervin Buldan'dan Çiller'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle

 İktidar ve muhalefeti kara kara düşündürecek anket! 'Enflasyonu hangi parti çözer' sorusuna vatandaşların verdiği cevap bir hayli manidar

İktidar ve muhalefeti kara kara düşündürecek anket! "Enflasyonu hangi parti çözer" sorusuna vatandaşların verdiği cevap bir hayli manidar

 Alevler evlere kadar ulaştı! Manisa'da orman yangını saatlerdir söndürülemiyor

Alevler evlere kadar ulaştı! Manisa'da orman yangını saatlerdir söndürülemiyor

 AK Parti kampta! Erdoğan'ın 'Türkiye için felaket' dediği konuyu Emine Hanım ele alacak

AK Parti kampta! Erdoğan'ın "Türkiye için felaket" dediği konuyu Emine Hanım ele alacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title