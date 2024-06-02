Dışişleri Bakanlığı, CNN Türk Muhabiri Yunus Paksoy'un Saldırısını Kınadı

Dışişleri Bakanlığı, CNN Türk'ün Washington muhabiri Yunus Paksoy'un Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hakkında yaptığı yayın sırasında saldırıya uğramasını kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "CNN Türk TV kanalının Washington muhabiri Yunus Paksoy'un FETÖ hakkında yaptığı yayın sırasında uğradığı saldırıyı kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren ve azmettiren kişilerin hukuk önünde hesap vermeleri için ABD makamları nezdinde gerekli girişimlerin yapıldığı bildirildi.

CNN Türk muhabirine saldırı

CNN Türk ve Hürriyet ABD Temsilcisi Paksoy, ABD'nin Pensilvanya eyaletinde, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kaldığı örgüt merkezinin önünden televizyon yayını yaparken saldırıya uğramıştı.

Canlı bağlantı sırasında gerçekleşen saldırı nedeniyle Paksoy'un televizyon yayını kesilmişti.

SUV tipi aracını önce Paksoy'un üzerine sürdüğü görülen saldırganın daha sonra araçtan inerek Paksoy'a fiziki müdahalede bulunduğu, saldırı nedeniyle cihazlar yere düşerken, canlı yayının da kesildiği görülmüştü.

Daha sonra tekrar yayına bağlanan Paksoy nefes nefese olayı anlatarak, "Gözlüğüm ve telefonum uçtu, saldırıya uğradım. Gömleğim yırtıldı. Şu an aracıma girdim, polisi aradım, birazdan burada olacaklar, şikayetçi olacağım. Ne olursa olsun burada kimseye dokunma hakkınız yok." ifadelerini kullanmıştı.