Dışişleri Bakanlığı Çin'deki Deprem İçin Başsağlığı Mesajı Yayımladı

Dışişleri Bakanlığı, Çin'in Gansu ve Çinghay eyaletlerinde meydana gelen deprem nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. Depremde yaşamını yitirenler için derin üzüntü duyulduğu belirtildi.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Gansu ve Çinghay eyaletlerindeki depremde hayatını kaybedenler için bağsağlığı mesajı yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Çin Halk Cumhuriyeti'nin Gansu ve Çinghay eyaletlerinde 18 Aralık 2023 tarihinde gerçekleşen deprem sonucu meydana gelen can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Yaşamlarını yitirenlerin ailelerine, Çin halkına ve hükümetine başsağlığı diliyoruz; yaralılara acil şifa temenni ediyoruz" denildi.