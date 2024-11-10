Dışişleri Bakanlığı Çalışanı Gibi Davranan H.A. Tutuklandı

KAYSERİ'de kendisini Dışişleri Bakanlığı personeli olarak tanıtarak iş yerlerini zarara uğrattığı belirlenen H.A. (27), tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendisini Dışişleri Bakanlığı personeli olarak tanıtarak iş yerlerini zarara uğratan H.A.'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda H.A. suçüstü yakalandı. Yapılan aramada Dışişleri Bakanlığı rozeti bulunan sahte cüzdan, sahte 2 yabancı misyon personeli kimlik kartı, sahte Dışişleri Bakanlığı kimlik kartı, 2 diplomatik sahte savcı kimlik belgesi ile albay apoleti bulunan jandarma üniforması ele geçirildi. 'Dolandırıcılık' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından gözaltına alınan H.A. polis merkezine götürüldü. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.