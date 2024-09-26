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Dışişleri Bakanlığı, Bosna-Hersek'te Zorla Alıkonulan Türk Vatandaşı'na Ulaşıldı

Dışişleri Bakanlığı, Bosna-Hersek'te Zorla Alıkonulan Türk Vatandaşı'na Ulaşıldı
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Dışişleri Bakanlığı Destek Merkezi, Bosna-Hersek'te zorla alıkonulduğu iddia edilen Türk vatandaşı Deniz Eliş'e ulaştığını ve Zagreb Büyükelçiliği'ne intikal ettirildiğini açıkladı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı Destek Merkezi, hakkında Bosna-Hersek'te zorla alıkonulduğuna dair haberler bulunan Türk vatandaşı Deniz Eliş'e bugün ulaşıldığını ve Zagreb Büyükelçiliği'ne intikal ettirildiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Destek Merkezi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bosna-Hersek'te zorla alıkonulduğuna dair haberler bulunan vatandaşımız Deniz Eliş'e bugün (26 Eylül) ulaşılmıştır. Vatandaşımızın Zagreb Büyükelçiliğimize intikali sağlanmaktadır" denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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