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Dışişleri Bakanlığı, Bosna-Hersek'te alıkonulan Türk vatandaşı Deniz Eliş'e ulaştı

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Bosna-Hersek'te zorla alıkonulduğu iddia edilen Deniz Eliş'e, Dışişleri Bakanlığı tarafından ulaşılmıştır. Eliş, Zagreb Büyükelçiliği'ne yönlendiriliyor. Ailesiyle iletişimde olduğu belirtiliyor.

- Bosna-Hersek'te zorla alıkonulduğuna dair haberler çıkan Türk vatandaşı Deniz Eliş'e ulaşıldı

SARAYBOSNA - Dışişleri Bakanlığı, Bosna-Hersek'te zorla alıkonulduğuna dair haberler çıkan Türk vatandaşı Deniz Eliş'e ulaşıldığını açıkladı.

Bosna-Hersek'te zorla alıkonulduğuna dair haberler çıkan Türk vatandaşı Deniz Eliş'e, Dışişleri Bakanlığı tarafından ulaşıldı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bosna-Hersek'te zorla alıkonulduğuna dair haberler bulunan vatandaşımız Deniz Eliş'e bugün ulaşılmıştır. Vatandaşımızın Zagreb Büyükelçiliğimize intikali sağlanmaktadır. Konuyla ilgili hukuki süreç Zagreb Büyükelçiliğimiz, Saraybosna Büyükelçiliğimiz ve Banja Luka Başkonsolosluğumuz tarafından takip edilmekte ve vatandaşımızın ailesi bilgilendirilmektedir" denildi.

Eliş yayınladığı video mesajda, "Dışişleri Bakanlığımıza, Zagreb Büyükelçiliğine teşekkürlerimi iletiyorum. Ailemi çok özledim. En yakın zamanda onlarla birlikte olacağım" dedi.

İtalya'ya iltica etmek amacıyla Gaziantep'ten Bosna-Hersek'e gitmişti

İtalya'ya iltica etmek amacıyla Gaziantep'ten Bosna-Hersek'e giden Eliş, kimliği belirsiz bir grup tarafından kaçırılmıştı. Afgan olduğu iddia edilen grup tarafından alıkonulduğu belirtilen Eliş için, ailesinden önce bin euro, bu paranın gönderilmesinin ardından 10 bin euro daha fidye talep edilmişti. Eliş'in ailesine, Eliş'e ait olduğu iddia edilen birkaç ses kaydı gönderilmişti.

Eliş'in ailesinin bin euroyu gönderdiği banka hesabının ise bir Türk bankasına ait olduğu, hesabın sahibinin ise Hedayetullah Quazızada isimli bir yabancıya ait olduğu ortaya çıkmıştı.

Dışişleri Bakanlığı, Bosna-Hersek'te alıkonulan Türk vatandaşı Deniz Eliş'e ulaştı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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