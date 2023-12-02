Dışişleri Bakanlığı, BMGK'nin Somali'ye yönelik silah ambargosunu kaldırma kararını memnuniyetle karşıladı

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), Somali'ye yönelik 1992'den bu yana uyguladığı silah ambargosunu kaldırma kararını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi. Türkiye, her zaman olduğu gibi Somali halkının yanında olmaya ve bu yeni dönemde de Somali'ye destek vermeye devam edecektir.

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin Somali'ye karşı silah ambargosunu kaldırma kararının memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Birleşmiş Millletler Güvenlik Konseyi'nin dün gerçekleştirilen oturumunda alınan ve Somali'ye yönelik 1992 yılından bu yana yürürlükte olan silah ambargosunu kaldıran kararı memnuniyetle karşılıyoruz. Bu tarihi kararın, Somali'de huzur ve refah ile geleceğe dair güçlü umutların yeşereceği bir dönemin başlangıcı olmasını diliyoruz. Türkiye, her zaman olduğu gibi Somali halkının yanında olmaya ve bu yeni dönemde de Somali'ye destek vermeye devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA