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Dışişleri Bakanlığı: BMGK'nın Gazze ateşkes kararı önemli bir adım

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Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) dün kabul edilen Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik kararı, 'Gazze'deki katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım' şeklinde nitelendirerek, 'İsrail'in, kalıcı ateşkese riayet edeceğini taahhüt etmesi ve söz konusu kararın tüm unsurlarını eksiksiz şekilde uygulaması şarttır.' açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) dün kabul edilen Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik kararı, "Gazze'deki katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım" şeklinde nitelendirerek, " İsrail'in, kalıcı ateşkese riayet edeceğini taahhüt etmesi ve söz konusu kararın tüm unsurlarını eksiksiz şekilde uygulaması şarttır." açıklamasını yaptı.

BMGK'de kabul edilen karar tasarısı ile ilgili Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada kararın önemli bir adım olduğu vurgulanarak, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde 10 Haziran günü kabul edilen, Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik 2735 sayılı kararı, Gazze'deki katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz." ifadelerine yer verildi.

Hamas'ın ateşkes planına "yapıcı ve olumlu" yaklaşımının memnuniyetle karşılandığının altı çizilen açıklamada şunlar kaydedildi:

" İsrail'in, kalıcı ateşkese riayet edeceğini taahhüt etmesi ve söz konusu kararın tüm unsurlarını eksiksiz şekilde uygulaması şarttır. Türkiye, savaşın kalıcı şekilde sona ermesini, İsrail'in Gazze'nin tamamından geri çekilmesini, rehinelerin ve tutukluların karşılıklı salıverilmesini, yerlerinden edilen Filistinlilerin Gazze'ye geri dönüşünü, insani yardımların kesintisiz ve yeterli düzeyde ulaştırılmasını ve Gazze'nin yeniden imarını sağlayacak adımlara katkı vermeyi sürdürecektir."

BMGK'de ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ve ilk aşamasında Gazze'de hemen ateşkes öngören 3 aşamalı teklife destek talep edilen karar tasarısı kabul edilmişti. Rusya'nın çekimser oy kullandığı oylamada 15 üyeli BMGK'de ABD'nin sunduğu karar tasarısı 14 evet oyu almıştı.

İsrail'in, Biden'ın teklifini kabul ettiği belirtilen kararda, Hamas'a da teklifi kabul etme ve uygulama çağrısı yapılmıştı.

Kararda, 3 aşamalı teklif uyarınca ilk aşamada hemen ateşkes, kadın, yaşlı ve yaralı esirlerin serbest bırakılması, Filistinli esirlerin takas edilmesi, İsrail güçlerinin Gazze'de nüfus bulunan yerlerden çekilmesi, insani yardımın artması, temel hizmetlerin yeniden inşası, Filistinli sivillerin Gazze'nin kuzeyi dahil tüm şerit genelinde evlerine dönmesinin ve uluslararası toplumun gerekli konut katkısı yapmasının sağlanacağı kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım

Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım
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