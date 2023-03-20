Dışişleri Bakanlığı Balkanlar Genel Müdürü Saygılı, Kosova Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdürü Büyükelçi İlhan Saygılı, Kosova ziyareti kapsamında, Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakan Yardımcısı Kreshnik Ahmeti ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdürü Büyükelçi İlhan Saygılı, Kosova ziyareti kapsamında, Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakan Yardımcısı Kreshnik Ahmeti ile bir araya geldi.

Kosova Dışişlerinden yapılan yazılı açıklamada, görüşmede, güvenlik ve savunma alanlarında işbirliği imkanları ve Kosova'nın uluslararası örgütlere entegrasyon süreci konularında iki ülke arasındaki mükemmel ilişkilerin derinleştirilmesinin ele alındığı bildirildi.

Saygılı'nın, görüşmede Türkiye'nin tüm imkanlarıyla Kosova'yı desteklemeye devam edeceğini vurguladığı belirtildi.

Görüşmede, Kosova ile Sırbistan arasındaki diyalog süreci, bölgedeki son gelişmeler ve Türkiye-Kosova siyasi istişare toplantılarının düzenlenmesinin de ele alındığı ifade edildi.

İlhan Saygılı, ayrıca Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Saygılı, yarın Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde bulunan KDTP Genel Merkezini ziyaret ederek, ülkedeki Türk toplum temsilcileriyle de bir araya gelecek.