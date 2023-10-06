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Dışişleri Bakanlığı: "Bakan Fidan (Blinken'la görüşmede) Türkiye'nin Irak ve Suriye'deki terörle mücadele operasyonlarının kararlı bir şekilde devam...

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Dışişleri Bakanlığı: "Bakan Fidan (Blinken'la görüşmede) Türkiye'nin Irak ve Suriye'deki terörle mücadele operasyonlarının kararlı bir şekilde devam edeceğini kaydetmiştir"

Dışişleri Bakanlığı : "Bakan Fidan (Blinken'la görüşmede) Türkiye'nin Irak ve Suriye'deki terörle mücadele operasyonlarının kararlı bir şekilde devam edeceğini kaydetmiştir"

Kaynak: AA / Güncel

Dışişleri Bakanlığı Türkiye Suriye Irak Güncel Haberler

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