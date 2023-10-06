Dışişleri Bakanlığı: "Bakan Fidan, ABD'nin terör örgütü YPG'yle beraber çalışmaktan vazgeçmesi gerektiğini kuvvetli ifadelerle muhatabı Blinken'ın...
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Dışişleri Bakanlığı: "Bakan Fidan, ABD'nin terör örgütü YPG'yle beraber çalışmaktan vazgeçmesi gerektiğini kuvvetli ifadelerle muhatabı Blinken'ın dikkatine getirmiştir"
Dışişleri Bakanlığı : "Bakan Fidan, ABD'nin terör örgütü YPG'yle beraber çalışmaktan vazgeçmesi gerektiğini kuvvetli ifadelerle muhatabı Blinken'ın dikkatine getirmiştir"
Kaynak: AA / Güncel