Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'a teşekkür etti

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, "Ülkemiz genelindeki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına verdiği değerli destek için Can Azerbaycan'a teşekkürlerimizi sunuyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'de devam eden orman yangınlarının söndürülmesine destek veren Azerbaycan'a teşekkür etti. Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ülkemiz genelindeki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına verdiği değerli destek için Can Azerbaycan'a teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.