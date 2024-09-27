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Dışişleri Bakanlığı: Almanya'da Türk Vatandaşlarının Geri Dönüşü ile İlgili Haberler Doğru Değil

Dışişleri Bakanlığı: Almanya'da Türk Vatandaşlarının Geri Dönüşü ile İlgili Haberler Doğru Değil
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Almanya'da yasal ikamet hakkı bulunmayan Türk vatandaşlarının Türkiye'ye geri dönüşüne dair çıkan haberlere yanıt vererek, bu bilgilerin doğru olmadığını ve hiçbir toplu sınırdışı uygulamasına onay verilmediğini açıkladı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Almanya'da yasal ikamet hakkı bulunmayan Türk  vatandaşların Türkiye'ye geri dönüşlerine ilişkin çıkan haberler hakkında açıklama  yaptı. Keçeli, "Alman basınında yer alan, Almanya'da yasal ikamet hakkı bulunmayan vatandaşlarımızın Türkiye'ye geri dönüşlerine ilişkin haberler doğru değildir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli  X sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Alman basınında yer alan, Almanya'da yasal ikamet hakkı bulunmayan Türk vatandaşlarının Türkiye'ye geri dönüşlerine ilişkin haberlerin doğu olmadığını belirtti.

Sözcü Keçeli'nin konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

"Alman basınında yer alan, Almanya'da yasal ikamet hakkı bulunmayan vatandaşlarımızın Türkiye'ye geri dönüşlerine ilişkin haberler doğru değildir. Vatandaşlarımızın toplu olarak sınırdışı edilmesine ilişkin hiçbir uygulamaya onay verilmemiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Almanya Şansölyesi Scholz arasında 23 Eylül günü New York'ta yapılan görüşmede bu konu gündeme gelmemiştir."

Kaynak: ANKA / Güncel

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