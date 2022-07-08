Dışişleri Bakanlığı, Abe Şinzo'ya yönelik silahlı saldırıyı şiddetle kınadı - Haberler

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Dışişleri Bakanlığı, Abe Şinzo'ya yönelik silahlı saldırıyı şiddetle kınadı

AA - Behlül Çetinkaya - Güncel
Dışişleri Bakanlığı, Abe Şinzo'ya yönelik silahlı saldırıyı şiddetle kınadı

Dışişleri Bakanlığı, eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo'ya yönelik silahlı saldırıyı şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo'ya yönelik silahlı saldırıyı şiddetle kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Japonya eski Başbakanı Abe Şinzo'ya yönelik bugün gerçekleştirilen menfur silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Türk-Japon ilişkilerine önemli katkılarda bulunmuş olan Abe Şinzo'ya acil şifalar diliyor, ailesi ile dost Japon halkı ve hükümetine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo, Nara kentinde katıldığı etkinlikte silahla vurularak ağır yaralanmıştı.

AA / Behlül Çetinkaya - Güncel

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