Dışişleri Bakanlığı: AB Zirvesi'nde kabul edilen kararlarda ülkemizle ilgili ön yargılı, vizyonsuz ve gerçeklerden kopuk bir tutum sergilenmesi esef...
AA - Mustafa Deveci - Güncel
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Dışişleri Bakanlığı: AB Zirvesi'nde kabul edilen kararlarda ülkemizle ilgili ön yargılı, vizyonsuz ve gerçeklerden kopuk bir tutum sergilenmesi esef vericidir.
Dışişleri Bakanlığı : AB Zirvesi'nde kabul edilen kararlarda ülkemizle ilgili ön yargılı, vizyonsuz ve gerçeklerden kopuk bir tutum sergilenmesi esef vericidir
AA / Mustafa Deveci - Güncel