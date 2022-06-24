Dışişleri Bakanlığı: AB Zirvesi'nde kabul edilen kararlarda ülkemizle ilgili ön yargılı, vizyonsuz ve gerçeklerden kopuk bir tutum sergilenmesi esef... - Haberler

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Dışişleri Bakanlığı: AB Zirvesi'nde kabul edilen kararlarda ülkemizle ilgili ön yargılı, vizyonsuz ve gerçeklerden kopuk bir tutum sergilenmesi esef...

AA - Mustafa Deveci - Güncel
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Dışişleri Bakanlığı: AB Zirvesi'nde kabul edilen kararlarda ülkemizle ilgili ön yargılı, vizyonsuz ve gerçeklerden kopuk bir tutum sergilenmesi esef...

Dışişleri Bakanlığı: AB Zirvesi'nde kabul edilen kararlarda ülkemizle ilgili ön yargılı, vizyonsuz ve gerçeklerden kopuk bir tutum sergilenmesi esef vericidir.

Dışişleri Bakanlığı : AB Zirvesi'nde kabul edilen kararlarda ülkemizle ilgili ön yargılı, vizyonsuz ve gerçeklerden kopuk bir tutum sergilenmesi esef vericidir

AA / Mustafa Deveci - Güncel

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Güncel Haberler

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