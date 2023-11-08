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Dışişleri Bakanlığı: AB'ye evrensel değerlere dayalı politikaların sadece Ukrayna için değil Orta Doğu dahil tüm dünyada geçerli olması gerektiğini...

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Dışişleri Bakanlığı: AB'ye evrensel değerlere dayalı politikaların sadece Ukrayna için değil Orta Doğu dahil tüm dünyada geçerli olması gerektiğini hatırlatıyoruz.

Dışişleri Bakanlığı : AB'ye evrensel değerlere dayalı politikaların sadece Ukrayna için değil Orta Doğu dahil tüm dünyada geçerli olması gerektiğini hatırlatıyoruz.

Kaynak: AA / Güncel

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Orta Doğu Ukrayna Güncel Haberler

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