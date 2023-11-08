Dışişleri Bakanlığı: AB'ye evrensel değerlere dayalı politikaların sadece Ukrayna için değil Orta Doğu dahil tüm dünyada geçerli olması gerektiğini...
- Güncelleme:
Güncel Haberler
Dışişleri Bakanlığı: AB'ye evrensel değerlere dayalı politikaların sadece Ukrayna için değil Orta Doğu dahil tüm dünyada geçerli olması gerektiğini hatırlatıyoruz.
Dışişleri Bakanlığı : AB'ye evrensel değerlere dayalı politikaların sadece Ukrayna için değil Orta Doğu dahil tüm dünyada geçerli olması gerektiğini hatırlatıyoruz.
Kaynak: AA / Güncel