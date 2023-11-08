Dışişleri Bakanlığı: "(AB raporu) Raporda yer alan, özellikle siyasi kriterler ile Yargı ve Temel Haklar faslındaki mesnetsiz iddiaları ve haksız...
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Dışişleri Bakanlığı: "(AB raporu) Raporda yer alan, özellikle siyasi kriterler ile Yargı ve Temel Haklar faslındaki mesnetsiz iddiaları ve haksız eleştirileri tümüyle reddediyoruz"
Dışişleri Bakanlığı : "(AB raporu) Raporda yer alan, özellikle siyasi kriterler ile Yargı ve Temel Haklar faslındaki mesnetsiz iddiaları ve haksız eleştirileri tümüyle reddediyoruz"
Kaynak: AA / Güncel