Dışişleri Bakanlığı AB Genel Müdür Yardımcılığına Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu Atandı Güncel Haberler Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcılığına Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu, Orta Asya ve Kafkasya Genel Müdür Yardımcılığına ise Ayşe Uzer atandı. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcılığına Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu ve Orta Asya ve Kafkasya Genel Müdür Yardımcılığına Ayşe Uzer atandı. Dışişleri Bakanlığı'na ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre; Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcılığına Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu, Orta Asya ve Kafkasya Genel Müdür Yardımcılığına Ayşe Uzer, İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne Oğuzhan Ertuğrul, Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürlüğüne Ayda Ünlü atandı. Kaynak: ANKA / Güncel Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Orta Asya Kafkasya Güncel Haberler

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