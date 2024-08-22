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Dışişleri Bakanlığı AB fonları iddialarını yalanladı

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Dışişleri Bakanlığı, AB fonlarının Türkiye Ulusal Ajansı tarafından belli vakıf ve derneklere tahsis edildiği iddialarını yalanladı. Ajansın, yurt dışında eğitim, staj ve gönüllülük gibi imkanlar sağladığı ve projelere hibe desteği sunduğu belirtildi.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı'ndan, "Bazı yayın organlarında yer alan, AB fonlarının Türkiye Ulusal Ajansı tarafından belli vakıf ve derneklere tahsis edildiği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" açıklaması yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) fonlarının Türkiye Ulusal Ajansı tarafından belli vakıf ve derneklere tahsis edildiğine yönelik iddiaları yalanladı.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bazı yayın organlarında yer alan, AB fonlarının Türkiye Ulusal Ajansı tarafından belli vakıf ve derneklere tahsis edildiği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Türkiye Ulusal Ajansı, 2004 yılından bu yana vatandaşlarımıza yurt dışında eğitim, staj ve gönüllülük gibi yollarla bireysel ve mesleki gelişim imkanı sağlamaktadır. Ayrıca, Ajans üzerinden kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının yurt dışındaki ortakları ile iş birliği içinde ürettikleri projelere hibe desteği sunulmaktadır. Bu çerçevede, 2004 yılından bu yana 39 binden fazla projeye hibe tahsis edilmiş ve 630 binden fazla vatandaşımıza yurt dışında bireysel ve mesleki gelişim fırsatı sağlanmıştır. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Erasmus Plus Programı kapsamında tahsis edilen fonların yaklaşık yüzde 46'sı üniversitelerimiz, yüzde 23'ü meslek liselerimiz, yüzde 15'i okullarımız, yüzde 11'i gençlik kuruluşları ve yüzde 5'i ise yetişkin eğitimi ile ilgili kuruluşlarımız tarafından kullanılmaktadır.

Türkiye Ulusal Ajansı'na sunulan tüm başvurular Ajans dışından, bağımsız uzmanlar tarafından değerlendirilmekte ve hibe almaya hak kazanan projeler bu uzmanlar tarafından tespit edilmektedir. Destek sağlanan tüm çalışmalar ise Avrupa Komisyonu'nun yayımladığı kurallara uygun şekilde ve Avrupa Komisyonu'nun denetiminde hayata geçirilmektedir. Kamuoyunu yanıltma amacıyla kasıtlı biçimde yayılan haberlere itibar edilmemesi önem taşımaktadır."

Kaynak: ANKA / Güncel

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