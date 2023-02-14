Dışişleri Bakanlığı, 9 bin 46 yabancı personelin deprem bölgelerinde olduğunu açıkladı Güncel Haberler Dışişleri Bakanlığı, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, 9 bin 46 yabancı personelin arama kurtarma faaliyetlerinde yer aldığını duyurdu. Dışişleri Bakanlığı, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, 9 bin 46 yabancı personelin arama kurtarma faaliyetlerinde yer aldığını duyurdu. Bakanlık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yurt dışından deprem bölgelerine gelen arama, kurtarma ve yardım ekiplerinin son durumuna ilişkin bilgi verdi. Paylaşımda, 100 ülkenin yardım teklifinde bulunduğu, 82 ülkenin gönderdiği arama kurtarma ekiplerinin sahada olduğu belirtildi. Sahada 9 bin 46 yabancı personelin bulunduğu aktarılan paylaşımda, ekip gönderilmesi beklenen ülke sayısının 2, gelecek yabancı personel sayısının ise 497 olduğu ifade edildi. Kaynak: AA / Güncel Dışişleri Bakanlığı Kahramanmaraş Twitter Güncel Haberler

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